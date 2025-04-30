Михаила Ефремова заметили в общественном транспорте в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Советский и российский актер Михаил Ефремов после выхода на свободу по УДО замечен в автобусе в Москве. Кадры были опубликованы в Сети.

Пассажиры сфотографировали, как актер ехал в общественном транспорте, который курсировал в районе Смоленской площади.

Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии после ДТП в Москве в 2020 году. Тогда он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

В феврале этого года актер направил в суд ходатайство об УДО. Уже в марте прошение удовлетворили, а 9 апреля Ефремов вышел на свободу.

После актер приехал в свою московскую квартиру. Ефремов рассказал, что чувствует себя сейчас не очень хорошо.

Адвокат артиста Юрий Падалко уточнял, что у Ефремова имеются проблемы со здоровьем, в частности одышка. Также он плохо ходит. Сам актер признавался, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль.

