Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский актер Михаил Ефремов отказывается от работы в кино после колонии. Об это заявил продюсер Сергей Дворцов, сообщает aif.ru.

Продюсер отметил, что пока Ефремов находится в "домашнем режиме". Несмотря на это, актеру все равно предлагают главные роли в различных проектах, а также достойные гонорары.

"Но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку. Хотя, возможно, на нем сказывается состояние здоровья. Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения", – заметил Дворцов.

Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии после ДТП в Москве в 2020 году. Тогда он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

В феврале этого года актер направил в суд ходатайство об УДО. Уже в марте прошение удовлетворили, а 9 апреля Ефремов вышел на свободу.

После актер приехал в свою московскую квартиру. Ефремов рассказал, что чувствует себя сейчас не очень хорошо.

Адвокат артиста Юрий Падалко уточнял, что у Ефремова имеются проблемы со здоровьем, в частности одышка. Также он плохо ходит. Сам актер признавался, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль.

