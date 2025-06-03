Экс-супруга Ефремова Гольянова опровергла роман актера с Дарьей Белоусовой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первая супруга Михаила Ефремова, актриса Елена Гольянова, опровергла роман актера с Дарьей Белоусовой. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что во время заключения между актером и Белоусовой возникли отношения. По данным СМИ, за несколько месяцев до освобождения актриса приезжала на три дня в колонию, чтобы пожить с Ефремовым в спецблоке.

На протяжении этого времени они общались с теми, кто жил в других комнатах, о "бренности бытия". Артисты также оставили автографы одному из соседей, утверждает телеграм-канал.

Гольянова подчеркнула, что до сих пор поддерживает общение с бывшим супругом. Она отметила, что романтическая связь между Ефремовым и Белоусовой отсутствует, а речь идет, скорее всего, о духовных отношениях.

"Просто по-человечески могли приехать какие-то друзья. Я бы приехала, если бы набралась смелости", – заявила актриса.

По ее словам, Ефремов любит свою супругу Софью Кругликову, которая молилась за него, пока он отбывал наказание. Гольянова вспомнила, как встретилась с друзьями и бывшим мужем в баре до того, как его посадили. Тогда артист рассказал, что не может остаться, поскольку дома его ждала Кругликова.

Также актриса добавила, что после освобождения из колонии Ефремов проводит время в кругу семьи, занимается восстановлением здоровья и лечением зубов, которые потерял во время заключения.

Как уточнила Гольянова, актер всегда был умным человеком, но имел проблемы с алкоголем, которые и привели его к тюремному заключению. Однако заключение помогло ему проработать эту проблему и отказаться от спиртного, указала она.

Вместе с тем актриса заявила, что ее бывшего мужа в студенческие годы многие любили в связи с его обаянием, привлекательностью, лидерскими качествами и умом. При этом у артиста было много браков, но он выбирал женщин, похожих на него по характеру.

Ефремова приговорили к 7,5 года колонии после аварии, которая произошла в Москве в 2020 году. Актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб.

Ходатайство об УДО актер направил в суд в феврале 2025 года, а в апреле Ефремов вышел на свободу.

Во время судебного заседания он заявил, что больше не будет пить и не сядет за руль. Спустя время актер приехал в Москву. Он рассказал, что чувствует себя не очень хорошо. При этом адвокат Ефремова Юрий Падалко отмечал, что у артиста наблюдаются проблемы со здоровьем.

