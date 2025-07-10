Актер Ефремов сможет принять участие в репетиции нового спектакля осенью

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Режиссер и художественный руководитель "Мастерской 12" Никита Михалков подтвердил, что актер Михаил Ефремов сможет принять участие в репетиции спектакля по фильму постановщика "Без свидетелей", передает ТАСС. Начало репетиций намечено на осень 2025 года.

Артист согласился работать в театре. Вместе с ним на сцене планирует сыграть дочка режиссера Анна Михалкова. Сюжет оригинальной ленты завязан на семейных взаимоотношениях разведенной пары. Выпустить спектакль планируется осенью.

"Я надеюсь, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения, выдержит и сдержит те обещания, те обязательства, которые он давал", – сказал Михалков.

В июне 2020 года артист стал виновником ДТП, в ходе которого погиб водитель фургона. Пресненский суд приговорил Михаила Ефремова к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025 года актер вышел на свободу по УДО.