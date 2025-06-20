Михаил Ефремов будет работать в театре Никиты Михалкова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заслуженный артист России Михаил Ефремов будет работать в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Об этом рассказал сам режиссер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность – я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером", – приводит ТАСС слова Михалкова.

Ранее режиссер Сергей Кальварский рассказал о съемках сериала с участием Ефремова. Их планируют начать зимой.

СМИ сообщали, что за главную роль в новой картине Ефремов получит 13 миллионов рублей. Однако директор артиста Татьяна Глаголева назвала эту информацию домыслами и сплетнями. Она попросила общественность дать актеру прийти в себя после тюремного заключения.

Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии после аварии, которая произошла в Москве в 2020 году. Тогда он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) артист направил в суд в феврале текущего года, а в апреле вышел на свободу.

На суде Ефремов заявил, что больше не сядет за руль и не будет пить.