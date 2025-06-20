20 июня, 12:17Культура
Михаил Ефремов будет работать в театре Никиты Михалкова
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заслуженный артист России Михаил Ефремов будет работать в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Об этом рассказал сам режиссер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность – я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером", – приводит ТАСС слова Михалкова.
Ранее режиссер Сергей Кальварский рассказал о съемках сериала с участием Ефремова. Их планируют начать зимой.
СМИ сообщали, что за главную роль в новой картине Ефремов получит 13 миллионов рублей. Однако директор артиста Татьяна Глаголева назвала эту информацию домыслами и сплетнями. Она попросила общественность дать актеру прийти в себя после тюремного заключения.
Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии после аварии, которая произошла в Москве в 2020 году. Тогда он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб.
Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) артист направил в суд в феврале текущего года, а в апреле вышел на свободу.
На суде Ефремов заявил, что больше не сядет за руль и не будет пить.