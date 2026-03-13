Сергунина: более 80 показов пройдет в рамках шестой Московской недели моды

Более 80 показов пройдет в рамках шестой Московской недели моды, которая состоится с 14 по 19 марта в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В рамках мероприятия представители индустрии продемонстрируют свои коллекции широкой аудитории и проведут деловые переговоры с потенциальными партнерами.

"Этот сезон объединит около 300 дизайнеров из разных регионов России и других стран, включая Китай и Турцию. Около 70% участников – столичные бренды, в том числе резиденты программы "Сделано в Москве", – рассказала вице-мэр.

Вместе с профессионалами в показах будут участвовать студенты профильных учебных заведений, в том числе Московского художественно-промышленного института и Института искусств Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина.

До 19 марта в "Манеже" все желающие смогут посетить открытый маркет. Там представят одежду, обувь и аксессуары российских брендов. Там же разместят ИИ-примерочную, которая позволит посетителям представить, как на них будут смотреться те или иные образы.

Более того, для горожан и туристов подготовили лекции. Ведущие эксперты расскажут об актуальных трендах, взаимосвязи моды и культуры, а также развитии индустрии в целом. Помимо этого, в программу войдет фестиваль тематических короткометражных фильмов. Подробности и условия посещения можно узнать на официальном сайте.

Мероприятие дает дополнительный импульс для развития креативного сектора экономики, обрабатывающей промышленности и других смежных направлений. Участники прошлых пяти сезонов договорились о заключении контрактов более чем на миллиард рублей.

Ранее fashion-блогер и телеведущая Карина Нигай заявила, что носит одежду только от российских дизайнеров или брендов. По ее мнению, вещи отечественного производства "безумно стильные". Также зачастую они вызывают интерес у иностранцев.