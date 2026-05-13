Экс-замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

Бывший замглавы министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев внесен в базу разыскиваемых МВД России. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Он разыскивается по уголовной статье", – указано в карточке на сайте ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Буцаев стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В период с 2020 года по март 2025-го он являлся генеральным директором Российского экологического оператора (РЭО). После этого был назначен замглавы Минприроды РФ, однако в апреле 2026-го покинул пост по собственному желанию.

Ранее стало известно о задержании за взятку в размере 18 миллионов рублей заместителя генерального директора парка "Патриот" Виталия Мелимука. Денежные средства были переданы ему гендиректором ООО "Гермес" в обмен на покровительство и сотрудничество.

