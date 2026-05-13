Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 09:02

Происшествия

Экс-замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший замглавы министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев внесен в базу разыскиваемых МВД России. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Он разыскивается по уголовной статье", – указано в карточке на сайте ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Буцаев стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В период с 2020 года по март 2025-го он являлся генеральным директором Российского экологического оператора (РЭО). После этого был назначен замглавы Минприроды РФ, однако в апреле 2026-го покинул пост по собственному желанию.

Ранее стало известно о задержании за взятку в размере 18 миллионов рублей заместителя генерального директора парка "Патриот" Виталия Мелимука. Денежные средства были переданы ему гендиректором ООО "Гермес" в обмен на покровительство и сотрудничество.

Читайте также


происшествияполитика

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика