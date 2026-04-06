Новости

06 апреля, 13:16

Происшествия

Суд в Краснодаре арестовал имущество вице-губернатора Андрея Коробки

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ленинский районный суд Краснодара наложил арест на имущество заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки в рамках обеспечительных мер по антикоррупционному иску. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Речь идет о ходатайстве, предполагающем конфискацию имущества семьи Коробки и связанных с ним лиц в доход государства. Основанием для подачи иска стали нарушения антикоррупционного законодательства.

Правоохранители установили, что вице-губернатор совместно с депутатами Законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, являющимися также бенефициарами девелоперских компаний, занимался нелегальной деятельностью. В результате незаконного сращивания с бизнесом его капитализация выросла более чем на 10 миллиардов рублей.

Кроме Коробки, ответчиками по делу выступают еще 20 физических лиц и 3 юридических компании. Инстанция приняла исковое заявление к рассмотрению.

В середине марта силовики задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств. С 2013 года он незаконно приобретал недвижимость более чем на 1 миллиард рублей, которую оформлял на себя и своих родственников.

В начале апреля Октябрьский районный суд постановил обратить в доход государства имущество политика, а также аффилированных с ним лиц. Взысканию подлежали 49 земельных участков общей площадью более 495 тысяч квадратных метров, 34 жилых и 71 нежилое помещение, расположенные в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Москве.

судыпроисшествиярегионы

