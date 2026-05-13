Владимир Путин дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, а не так, как это делают другие. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Не диктатом и не другими методами, которые являются просто другой упаковкой фашизма. Все эти их неолиберальные ценности президент Путин увидел, он заметил вовремя, что это представляет угрозу для России и ее народа, и дал этому ответ", – отметил он.

Додик убежден, что если бы не президент России, то все на Земле жили бы в однополярном мире, которым управляет меньшинство некоторых отдельных личностей Запада, которое никогда не сможет быть удовлетворено в своих запросах. Политик считает, что они бы "разделили" Россию на части и пользовались бы всеми ее природными ресурсами.

Кроме того, Путин является синонимом новой цивилизации и многополярного миропорядка. В частности, Россия была вынуждена начать СВО, так как Запад стал представлять угрозу и пытаться дестабилизировать страну, указал Додик. В то время, когда Запад лжет при подписывании каких-либо соглашений или договоров, Путин "слушает просто и с уважением", являясь полной противоположностью тому, что о нем говорят на Западе.

"Россия и российский народ счастливы, что у них есть Владимир Владимирович Путин как президент, который продолжает поддерживать стабильность, единство народа и надежду свободного человечества", – резюмировал Додик.

Ранее сам российский лидер заявлял, что Москва выступает за справедливый миропорядок и против торговых войн и ограничений. Также Путин указывал, что в мире формируется более сложная, многополярная архитектура развития, в ней все большую роль играют страны, которые понимают и ценят важность национального суверенитета.

