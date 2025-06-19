Путин заявил, что Россия выступает за справедливый миропорядок

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Россия выступает за справедливый миропорядок и против торговых войн и ограничений. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому. Мы выступаем против всяких всевозможных торговых войн и ограничений", – отметил глава государства.

Путин счел обоснованными прогнозы о том, что мировая торговля будет постепенно замедляться. Вместе с тем все больше и больше партнеров России приезжают на ПМЭФ, отметил президент. Он подчеркнул, что основная цель работы на форуме – общение с партнерами и подписание большого количества договоров и соглашений.

"Проводится этот форум давно, действительно, уже с 90-х годов, и постепенно-постепенно начал расти, приобретает все большую и большую популярность", – сказал Путин.

В частности, президент выразил готовность расширять сотрудничество с Вьетнамом в сфере энергетики, в том числе работу по проектам в области углеводородов на территории России.

ПМЭФ стартовал 18 июня. Программа предполагает более 150 мероприятий, в числе которых Деловые форумы ШОС и БРИКС и Региональный форум "Деловой двадцатки". Участие в ПМЭФ примут представители 140 стран и территорий.

Пленарная сессия с Путиным ожидается 20 июня. В своем выступлении он затронет вопросы развития российской экономики и международного экономического сотрудничества.