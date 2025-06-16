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16 июня, 13:21

Экономика

Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Фонда "Росконгресс" со ссылкой на советника президента России Антона Кобякова.

По его словам, в форуме примут участие 20 тысяч представителей. Это, подчеркнул Кобяков, говорит о высокой востребованности форума в качестве площадки для проработки решений, которые определяют направления международного сотрудничества и устойчивого развития в условиях современного мира.

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. Пленарная сессия с участием Владимира Путина ожидается 20 июня. По словам российского лидера, участники экономического форума обсудят ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, а также проанализируют проблемы и достижения последних лет и дадут свои прогнозы на будущее.

Кроме того, президент России в рамках своего выступления затронет развитие российской экономики и международного экономического сотрудничества. Тем временем во главе форума встанут вопросы, связанные с экономикой и ее составляющими.

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экономика

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