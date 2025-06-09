Путин: участники ПМЭФ-2025 обсудят тенденции развития российской и глобальной экономики

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Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года обсудят ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, заявил Владимир Путин.

Президент России отметил, что ПМЭФ посетят политики, представители деловых, научных и экспертных кругов из разных стран. Им предстоит проанализировать проблемы и достижения последних лет, а также дать собственные прогнозы на будущее.

"Символично, что именно Санкт-Петербург – город, в котором тесно переплетены прошлое и настоящее, традиции и инновации – стал местом, где рождается повестка будущего, появляются идеи, способные изменить мир к лучшему", – говорится в заявлении главы РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Форум будет проводиться с 18 по 21 июня. Участие в нем подтвердили более 92 стран. Это число на 5% превышает прошлогодний показатель.

Главной темой ПМЭФ-2025 станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Кроме того, на форуме планирует выступить Владимир Путин.

