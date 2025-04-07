Росконгресс: главной темой ПМЭФ-2025 станет вопрос ценностей как основы роста в мире

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году будет посвящен теме "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", сообщили в пресс-службе фонда Росконгресс.

Мероприятие представляет собой одну из ключевых мировых площадок для формирования глобальной повестки дня, отметили в публикации, добавив, что установленная тема отражает глубинные трансформации в системе международного сотрудничества.

В Росконгрессе подчеркнули, что современные экономические и политические процессы стремительно меняют глобальный контекст. В частности, формируется новая система международных отношений, в основе которой лежат принципы суверенитета, равноправного партнерства и учета национальных интересов.

На смену неоколониальной модели приходит многополярность, базирующаяся на свободном взаимодействии государств. Эти трансформации требуют обсуждения, и ПМЭФ предоставляет возможность для конструктивного диалога, добавили в пресс-службе.

"Форум традиционно объединяет ведущих мировых лидеров, представителей бизнеса и экспертов, чтобы обсудить ключевые вызовы времени и найти решения, обеспечивающие устойчивый экономический рост", – заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

ПМЭФ пройдет в период с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Как указывал Кобяков, мероприятие будет проведено на фоне таких серьезных вызовов для мировой экономики, как необходимость ускоренной цифровизации и борьба с климатическими изменениями.

Несколько американских компаний заявили о своем намерении участвовать в форуме, что говорит о готовности к диалогу и сотрудничеству со стороны США, отмечал он.

Стоимость участия в ПМЭФ составляет 1,2 миллиона рублей. Полный пакет "Участник" предполагает доступ на все мероприятия деловой и культурной программы, а также вход во все зоны делового общения, однако не предусматривает посещение пленарного заседания.