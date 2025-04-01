В МИД оценили перспективы возвращения западных брендов в Россию

В российском МИД прокомментировали возможное возвращение иностранных компаний, покинувших рынок. Как заявили дипломаты, западный бизнес зря рассчитывает на то, что Россия забудет и простит их уход.

Решения по каждому бренду будут приниматься индивидуально – с учетом интересов отечественных производителей, которые заняли освободившиеся ниши. Эксперты отмечают, что возвращение в Россию окажется для многих брендов более сложным и затратным, чем уход.

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