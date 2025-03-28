ГАИ привлекла к ответственности москвичку, накопившую более 500 неоплаченных штрафов

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники Госавтоинспекции Южного округа столицы привлекли к ответственности молодую москвичку, которая систематически не платила многочисленные автомобильные штрафы. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители остановили 22-летнюю девушку, когда она ехала по Судостроительной улице за рулем автомобиля BMW. В ходе проверки выяснилось, что она уклонялась от исполнения административного наказания и в течение полугода не оплатила штрафы, общая сумма которых превысила 500 тысяч рублей.

В результате, по словам Волк, в отношении нарушительницы были составлены несколько протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания", а ее машину эвакуировали на специализированную стоянку.

"Считаю важным напомнить автовладельцам: ради безопасности всех участников движения необходимо придерживаться установленных правил", – добавила она в телеграм-канале.

Между тем Национальный автомобильный союз предложил приравнять беспилотники к дорожным камерам и использовать их для контроля на отдаленных трассах. В первую очередь дроны могут фиксировать выезд на встречную полосу – одно из самых распространенных нарушений на скоростных участках.

Однако на данный момент камеры беспилотников не являются сертифицированными приборами фиксации. Поэтому их данные не могут служить основанием для автоматического штрафа. Для привлечения к ответственности потребуется вмешательство инспектора ГИБДД.