Водителей-нарушителей предложили фиксировать с помощью дронов

Национальный автомобильный союз предложил приравнять беспилотники к дорожным камерам и использовать их для контроля на отдаленных трассах. В первую очередь, дроны могут фиксировать выезд на встречную полосу – одно из самых распространенных нарушений на скоростных участках.

Однако на данный момент камеры беспилотников не являются сертифицированными приборами фиксации. Поэтому их данные не могут служить основанием для автоматического штрафа. Для привлечения к ответственности потребуется вмешательство инспектора ГИБДД.

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