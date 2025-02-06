Россиянам упростили оформление ДТП через мобильные приложения

С 6 февраля вступили в силу поправки в закон "Об ОСАГО", которые позволяют оформлять ДТП через приложения автостраховщиков. Это касается аварий без пострадавших, когда можно обойтись европротоколом без вызова автоинспекции.

Ранее участники ДТП могли фиксировать происшествие только через "Госуслуги. Авто" и "Помощник ОСАГО". Теперь оформить аварию можно и через приложения страховых компаний, что дает водителям больше возможностей.

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