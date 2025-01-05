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Новости

05 января, 23:30

Транспорт

Три съезда, эстакада и переход появятся на участке от Звенигородского шоссе до ТТК

Три съезда, эстакада и переход появятся на участке от Звенигородского шоссе до ТТК

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Три съезда, пешеходный переход и эстакада появятся на участке от Третьего транспортного кольца до Звенигородского шоссе. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Проект планировки участка также предполагает обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание Пресненского района, где проживают свыше 127 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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