05 января, 23:30Транспорт
Три съезда, эстакада и переход появятся на участке от Звенигородского шоссе до ТТК
Три съезда, пешеходный переход и эстакада появятся на участке от Третьего транспортного кольца до Звенигородского шоссе. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.
Проект планировки участка также предполагает обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание Пресненского района, где проживают свыше 127 тысяч человек.
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