Собянин: набережную и мост назвали в честь Германа Титова и Сергея Королева

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые дорожные объекты в Москве, находящиеся рядом с будущим Национальным космическим центром, который планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, названы в честь космонавта Германа Титова и академика Сергея Королева. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"Строящейся набережной между Новофилевским и Береговым проездами присвоено имя Германа Титова – второго советского космонавта и первого человека в мире, совершившего длительный космический полет", – написал он.

А строящийся мост между Береговым проездом и Шелепихинской набережной получил название "Мост Академика Королева" в честь основоположника практической космонавтики, выдающегося ученого, конструктора и организатора работ по созданию отечественной ракетно-космической техники.

Тем временем комплекс городского хозяйства завершил ремонт Костомаровского моста в центре Москвы. Мост был построен в 1941 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился. В процессе работ движение транспорта не останавливалось полностью, но вводились временные ограничения для некоторых участков дороги.

Также были проведены работы по восстановлению дорожного покрытия, лестничных маршей и несущих элементов конструкции моста.