22 декабря, 14:47Транспорт
Путин заявил, что трасса М-12 показала свою востребованность у автомобилистов
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин
Трасса М-12, которая идет от Москвы до Казани, показала свою востребованность у автомобилистов, рассказал Владимир Путин.
По данным главы государства, за год с момента ее открытия ей успели воспользоваться свыше 26 миллионов водителей. Таким образом по ней провезли более 70 миллионов тонн грузов.
"Как и планировали, будет и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток", – добавил российский лидер.
В конце декабря 2023 года президент дал старт движению по трассе М-12 от Москвы до Казани. Он также поручил членам правительства и госкомпании "Автодор" разработать инициативы, которые могли бы определить оптимальные тарифы на проезд по трассе М-12.
Уже в ноябре 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что трассу "Восток" продлят до Екатеринбурга в следующем году, а в 2026-м – до Тюмени.
Запуск нового участка трассы М-12 "Восток" запланирован на 2025 год