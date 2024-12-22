Путин заявил, что трасса М-12 показала свою востребованность у автомобилистов

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Трасса М-12, которая идет от Москвы до Казани, показала свою востребованность у автомобилистов, рассказал Владимир Путин.

По данным главы государства, за год с момента ее открытия ей успели воспользоваться свыше 26 миллионов водителей. Таким образом по ней провезли более 70 миллионов тонн грузов.

"Как и планировали, будет и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток", – добавил российский лидер.

В конце декабря 2023 года президент дал старт движению по трассе М-12 от Москвы до Казани. Он также поручил членам правительства и госкомпании "Автодор" разработать инициативы, которые могли бы определить оптимальные тарифы на проезд по трассе М-12.

Уже в ноябре 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что трассу "Восток" продлят до Екатеринбурга в следующем году, а в 2026-м – до Тюмени.