Путин рассказал, что за 6 лет в России построили более 150 тыс км автодорог

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За последние годы в сфере дорожного строительства России сделано многое. Так, в течение 6 лет реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в стране построили и отремонтировали свыше 150 тысяч километров автодорог, рассказал Владимир Путин на церемонии открытия новых транспортных объектов.

При этом планируется, что по итогам 2024 года доля дорог крупнейших городских агломераций в нормативном состоянии будет доведена до целевого показателя. Он составляет 85%, напомнил президент.

"Доля региональных автотрасс, отвечающих нормативным требованиям, составит 54%, что на 4% выше планового значения", – обратил внимание российский лидер.

По его мнению, строительство дорог в стране идет хорошими темпами. Глава государства выразил всем специалистам, которые задействованы в решении этих задач, благодарность за огромный труд и профессионализм.

Вместе с тем обновленный дорожный нацпроект включает ремонт дорожной сети и борьбу с заторами, которые были вызваны сужением трасс. Речь идет, в том числе, об исторических регионах России, подчеркнул Путин.

"Продолжим качественно обновлять дорожную сеть: расшивать так называемые пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и поселках, в том числе на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией", – резюмировал президент.

Между тем российский лидер открыл автомобильную дорогу А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Этот транспортный объект призван обеспечить комфортный выход к Крымскому мосту. Его открытие также позволит сократить время пути при проездках из Краснодарского края до Крыма.