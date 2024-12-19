Путин призвал к ликвидации заторов на подъезде к Адлеру

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Необходимо уничтожить массовые заторы на подъезде к Адлеру, особенно в туристический сезон. К этому призвал Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

С его слов, необходимо обеспечить проезд к Черному морю в Сочи, потому что в заторах машины стоят часами. Такая ситуация сложилась после проведения Олимпийских игр, напомнил Путин.

"Сделали обход Сочи, а потом оказалось узкое горлышко, старая, по сути, дорога, она немножко отремонтирована. Но все равно два потока сливаются, и старый поток, и поток обхода Сочи большого сливаются на походе к Адлеру", – уточнил российский лидер.

Ранее Путин подтвердил планы строительства кольцевой автодороги вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России.

Это будет такая же дорога, как "Таврида" в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами трассы, подчеркнул президент. Она проходит от Таганрога до Мариуполя, а ее протяженность составляет 40 километров.