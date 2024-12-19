Путин подтвердил планы по строительству кольцевой дороги вокруг Азовского моря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подтвердил планы строительства кольцевой автодороги вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ.

"И это будет такая же дорога, как "Таврида" в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы", – подчеркнул российский президент в рамках "Итогов года".

Глава государства подчеркнул, что одна часть дороги уже сделана. Трасса проходит от Таганрога до Мариуполя, а ее протяженность составляет 40 километров.

При этом, продолжил Путин, вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться. Привести в нормативное российское состояние ее планируется за три года.

"У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий (новых регионов. – Прим. ред.). Она рассчитана до 2030 года. И там работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений", – добавил он.

В сентябре текущего года столичные дорожники благоустроили две крупные магистрали в Луганске и Донецке. Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части на одной из самых оживленных магистралей Луганска, протяженность которой составляет 8 километров. Здесь же обустроили тротуары, нанесли разметку и отремонтировали люки.

Кроме того, Москва продолжает оказывать помощь в восстановлении Донбасса. Столичные специалисты приводят в порядок жилые дома, больницы и инженерные сети, а также обустраивают общегородские пространства и создают новые точки притяжения для горожан.

