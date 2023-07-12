Хуснуллин вместе с Пушилиным подвели итоги восстановления Мариуполя

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилином подвел текущие итоги по ключевым вопросам восстановительных работ в Мариуполе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В частности, они выяснили, как в городе обновляется жилищный фонд, а также как проходит подготовка к осенне-зимнему периоду. Помимо этого, Хуснуллину доложили о ремонте улично-дорожной сети, однако, по словам вице-премьера, ему удалось лично убедиться в том, что он идет хорошо.

"Мы вышли на поадресную реализацию мастер-плана Мариуполя, и главное сейчас – выстроить все работы в четком графике, по полноценному 3-летнему планированию, чтобы, как и поручил президент, довести уровень жизни в новых регионах до общероссийского", – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Вице-премьер РФ сообщил о готовности ряда городских объектов к 1 сентября. В частности, на восстановлении Приазовского государственного технического университета задействованы более тысячи специалистов.

При этом в данном университете уже активно идет приемная компания. Ожидается поступление порядка 3 тысяч студентов.

В Мариупольском госуниверситете были полностью отремонтированы все поврежденные конструкции. Также был практически закрыт тепловой контур двух корпусов здания.

Готовность главной аллеи Приморского парка составляет более 50%. В скором времени появится новый удобный спуск от нее к Приморскому бульвару и обновленная смотровая площадка, отметил Хуснуллин.

Также ремонтно-восстановительные работы продолжаются на спорткомплексе "Ильичевец", где основная задача представляется в закрытии теплового контура. На сегодня здесь уже завершили реконструкцию стен, крыши, вентиляции и остекления. Закончить восстановление также планируют к 1 сентября.

Ранее Марат Хуснуллин оценил ход восстановительных работ во время посещения зоны ЧС, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС. Вице-премьер РФ пообщался с местными жителями и провел совещание в администрации Новокаховского городского округа.

По словам Хуснуллина, работы по ликвидации последствий ЧС практически завершены, осталось привести в порядок одну скважину. Он также отметил большую работу, проведенную местной администрацией.

Стали известны детали восстановления Мариуполя