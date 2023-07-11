Хуснуллин заявил, что работы по ликвидации последствий ЧС на Каховской ГЭС почти завершены

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил ход восстановительных работ во время посещения зоны ЧС, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Хуснуллин посетил Новокаховский городской округ, Голопристанский и Алешкинский муниципальные округа, которые оказались наиболее пострадавшими в результате подтопления. Во время поездки он пообщался с местными жителями и провел совещание в администрации Новокаховского городского округа.

По словам вице-премьера, работы по ликвидации последствий ЧС практически завершены, осталось привести в порядок одну скважину. Он также отметил большую работу, проведенную местной администрацией.

Хуснуллин заключил, что в Новой Каховке достаточно техники и людей, чтобы полностью завершить ликвидацию последствий подтопления.

В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС на Днепре была подорвана. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. По словам российских властей, атаку осуществила украинская сторона, с чем согласен и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На этом фоне на территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

Жители, дома которых пострадали из-за прорыва гидроэлектростанции, получили 60 миллионов рублей. Единовременная материальная помощь была направлена 6 023 гражданам.

Сейчас спасатели организовали процедуры по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

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