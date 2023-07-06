Сальдо заявил, что Каховское водохранилище перестало существовать

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После подрыва дамбы ГЭС Каховское водохранилище перестало существовать как таковое. Об этом в эфире Первого канала заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Я бы сказал, что оно не обмелело, а Каховского водохранилища на сегодняшний день больше нет", – сказал он.

Чиновник напомнил о важности водохранилища, поскольку оно обеспечивало водой Кривой Рог, Никополь и Днепродзержинск, а также другие населенные пункты. Сегодня же накопления воды из Днепра не происходит.

В ночь на 6 июня украинские войска подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом.

Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 53 человека, 139 пострадали. Спасатели продолжают обеззараживать территории после затопления из-за риска распространения инфекционных заболеваний.



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