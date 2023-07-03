Сальдо заявил об опасности птиц с низовья Днепра после ЧП на Каховской ГЭС

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Птицы, обитающие в низовьях Днепра, могут представлять опасность из-за переноса ими инфекций после наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Птицы, которые сотнями тысяч находятся на Нижнем Днепре, <..> – вот здесь ситуация сложнее. Они все-таки являются переносчиками [заболеваний]. Проконтролировать их невозможно. Но они смещаются в сторону Румынии и Болгарии", – сказал он.

Что касается Херсонской области, то там, по его словам, ситуация находится под контролем. Власти делают все необходимое для ее нормализации, в частности, прививают население и животных, обследуют грунт.

ВСУ подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению населенных пунктов Херсонской области. В результате ЧП, по последним данным, погибли 48 человек, госпитализация потребовалась 126 людям.

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Днепр вошел в свое обычное русло после прорыва дамбы. Он подчеркнул, что ущерб гражданской инфраструктуре был причинен значительный, однако он ликвидируется достаточно быстро.



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