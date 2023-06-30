Днепр вошел в свое обычное русло после прорыва Каховской ГЭС – Лавров

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Днепр вошел в свое обычное русло после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, ущерб для жилых построек, заводов и гражданского сектора после подрыва плотины станции ликвидируется достаточно быстро, однако восстановление самой плотины займет какое-то время. Лавров подчеркнул, что этим занимаются.

"Насчет Каховской ГЭС мы регулярно даем информацию, местные власти публикуют и отчеты, и видеоотчеты. Днепр вошел в свое обычное русло. Конечно, после наводнения там существенный ущерб нанесен, он ликвидируется достаточно оперативно", – сказал глава МИД.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Число погибших после трагедии составило 48 человек.

На данный момент спасатели обеззараживают территории, которые оказались затоплены после разрушения ГЭС. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

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