Вода почти перестала уходить из подтопленных пунктов после прорыва Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Главное в Каховке и Новой Каховке"

Вода практически перестала уходить из шести населенных пунктов в Херсонской области, подтопленных после прорыва Каховской ГЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что в пунктах затоплено около 40% строений, среди них – 9,5 тысячи жилых домов.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Число погибших после трагедии составило 48 человек.

На данный момент спасатели обеззараживают территории, которые оказались затоплены после разрушения ГЭС. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

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