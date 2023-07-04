Восстановительные работы после ЧП на Каховской ГЭС завершили в Новокаховском округе

Фото: МЧС России

Восстановительные работы после ЧП на Каховской ГЭС в Новокаховском округе Херсонской области завершены. Врио губернатора региона Владимир Сальдо написал об этом в своем телеграм-канале.

Он отметил, что вода там полностью сошла. При этом шесть населенных пунктов и восемь тысяч жилых домов остаются частично подтопленными в Алешкинском и Голопристанском округах.

"Основные усилия спасателей и коммунальщиков направлены на принудительный спуск воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением энерго-, газо-, водоснабжения и связи. В зону ЧС доставлено более 600 тонн бутилированной питьевой воды", – уточнил Сальдо.

По его словам, более 10 тысяч жителей Херсонской области получили материальную помощь после ЧС на Каховской ГЭС. Она составила 10 тысяч рублей. Также продолжается прием заявлений на все виды финансовых выплат: по причине утраты имущества, получения вреда здоровью и другим, заключил политик.

В ночь на 6 июня украинские войска подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом.

Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 48 человек, 134 пострадали. Спасатели продолжают обеззараживать территории, которые оказались затоплены после разрушения ГЭС. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

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