Число пострадавших в Херсонской области после ЧП на ГЭС возросло до 134 человек

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Число пострадавших в Херсонской области после трагедии на ГЭС увеличилось до 134 человек. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник.

"По уточненным данным, госпитализированы с различными травмами 134 человека", – сказал собеседник агентства.

В ночь на 6 июня украинские войска подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом.

В связи с аварией на территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 48 человек.

Жителям, чьи дома пострадали из-за прорыва Каховской ГЭС, выплатили 60 миллионов рублей. Единовременную материальную помощь получили 6 023 гражданина.



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