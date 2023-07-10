Число госпитализированных после ЧП на Каховской ГЭС превысило 150

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Количество госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС достигло 152 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"В настоящее время госпитализированы 152 человека, в основном с переохлаждением", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число жертв в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55.

В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС на Днепре была подорвана. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. По словам российских властей, атаку осуществила украинская сторона, с чем согласен и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На этом фоне на территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

Жители, дома которых пострадали из-за прорыва гидроэлектростанции, получили 60 миллионов рублей. Единовременная материальная помощь была направлена 6 023 гражданам.

Сейчас спасатели организовали процедуры по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

Врио губернатора Херсонской области заявил, что Днепр вернулся в свои природные берега