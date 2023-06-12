Мариуполь будет полностью восстановлен в течение трех лет – мэр города

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Власти Мариуполя предполагают, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу города Олега Моргуна.

Мэр Мариуполя добавил, что ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи городских объектов, в их число входят жилые дома, а также объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты должны компенсировать Москве разрушения "Северного потока" и городов в новых российских регионах.

До этого зампред российского правительства Марат Хуснуллин после посещения Артемовска сообщил, что город возможно будет восстановить. Политик сравнил состояние Артемовска с Мариуполем.