07:25Политика
Ни одного украинского преступника в Артемовске нет – Пушилин
Фото: ТАСС
Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления киевских властей об украинском присутствии в Артемовске. Город находится под полным контролем российских сил, заявил он в интервью РИА Новости.
"Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе – и во многом достаточно успешно – для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение", – пояснил Пушилин.
Он напомнил, что такая же история была с донецким аэропортом – киевские власти удерживали его в СМИ еще очень долго после того, как потеряли. То же самое произошло и в Соледаре, добавил он, подчеркнув, что по Артемовску ситуация еще хуже.
Он заявил, что сам лично объезжал весь город. Кроме того, в Артемовске уже побывал и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который провел оценку по возможностям восстановления города, но тем не менее Украина продолжает демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем.
"Это не так, ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации", – заявил врио главы ДНР.
Он добавил, что ВСУ пытаются улучшить свои позиции на подступах к Артемовску, однако российские военнослужащие это пресекают.
Ранее Пушилин сообщил, что обстановка в освобожденном Артемовске представляется стабильно сложной из-за постоянных обстрелов ВСУ, но контролируемой. Он добавил, что украинские обстрелы несут хаотический характер. Стрельба по городу ведется как из артиллерийских орудий и минометов, так и при помощи беспилотников.
По словам Пушилина, он понимает, что противник будет пытаться в какой-то части вернуть утраченные позиции в Артемовске, однако российские войска не позволят ему это сделать. Врио главы республики назвал действия военнослужащих РФ на этом направлении героическими.
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