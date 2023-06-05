Пушилин заявил о тяжелой ситуации на флангах под Артемовском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обстановка на флангах под Артемовском очень тяжелая, однако российские силы контролируют ситуацию. Об этом временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, бойцы украинской стороны продолжают обстрелы города.

"И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит", – поделился он.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что командование армии приостановило ее продвижение на флангах под Артемовском. Причина была заключена в восстановлении боеспособности частей.

По словам Сырского, на данный момент командование предпринимает необходимые действия, направленные в том числе на "срыв вражеских намерений".

До этого главком ВСУ Валерий Залужный поговорил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли на тему дальнейших действий бойцов украинской армии.

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