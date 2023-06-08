03:32Политика
Ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая – Пушилин
Фото: ТАСС
Обстановка в освобожденном Артемовске представляется стабильно сложной из-за постоянных обстрелов ВСУ, но контролируемой. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что украинские обстрелы несут хаотический характер. Стрельба по городу ведется как из артиллерийских орудий и минометов, так и при помощи беспилотников.
По словам Пушилина, он понимает, что противник будет пытаться в какой-то части вернуть утраченные позиции в Артемовске, однако российские войска не позволят ему это сделать.
Врио главы республики назвал действия военнослужащих РФ на этом направлении героическими.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что армия Украины попыталась прорвать оборону российских войск в районе Артемовска, однако не добилась результата.
В начале июня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что командование армии приостановило ее продвижение на флангах под Артемовском.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы тульских десантников на северном фланге Артемовска
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