Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия Украины попыталась прорвать оборону российских войск в районе Артемовска, однако не добилась результата. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"ВСУ <...> предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на донецком направлении в районе города Артемовска. <…> Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено", – заявил официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнили в Минобороны, российские системы ПВО также сбили украинские истребители Су-27 в районе населенного пункта ДНР и МиГ-29 в районе населенного пункта Любицкое Запорожской области. Также были уничтожены 22 БПЛА и перехвачены 24 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

Ранее в Минобороны подтвердили взрыв на аммиакопроводе Тольятти – Одесса в районе села Масютовка в Харьковской области. По данным ведомства, за подрывом стояли украинские диверсанты. В Минобороны добавили, что происшествие случилось вечером 5 июня. В настоящий момент через идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, подчеркнули в ведомстве.

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