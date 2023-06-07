Украинская ДРГ подорвала аммиакопровод в Харьковской области – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Неофициальный Безсонов"

Украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, подрыв произошел 5 июня около 21:00. Сейчас через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Уточняется, что пострадавших среди военнослужащих РФ нет.

О том, что ВСУ повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области, стало известно утром в среду, 7 июня. По словам военнослужащего ВС РФ, подрыв был осуществлен в районе Масютовки.

К месту ЧП были вызваны командиры ВСУ. После того как один из украинских бойцов погиб от отравления аммиаком, а двое других отравились – дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах.

До этого сообщалось, что в Купянском районе в результате повреждения случилась разгерметизация аммиакопровода. На тот момент глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что пробы воздуха в Купянске показали отсутствие аммиака.

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