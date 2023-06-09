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13:36

Экономика

Мишустин назвал уровень продовольственной безопасности в РФ одним из самых надежных в мире

Фото: kremlin.ru

Уровень продовольственной безопасности в РФ является одним из самых надежных в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель правительства пояснил, что в 2022 году Россия достигла значений, отраженных в национальной доктрине. Ее ранее утвердил Владимир Путин.

До этого Путин сообщил, что Россия обеспечивает всеми основными видами продовольствия. По словам российского лидера, самообеспеченность страны по зерновым культурам составляет 185,4%. Еще на 101,6% и 153% Россия обеспечивает себя мясом и рыбой.

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