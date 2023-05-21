Две тысячи тонн пшеницы отправили из Мариуполя в регионы РФ

Фото: телеграм-канал "Правительство ДНР"

Из Мариуполя в российские регионы отправили две тысячи тонн пшеницы. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Для осуществления зерновых поставок задействуются суда под управлением ФАУ (Федеральное автономное учреждение. – Прим. ред.) "РосКапСтрой", – говорится в сообщении.

Сославшись на слова врио главы ДНР Дениса Пушилина, в публикации отметили преимущество подхода, при котором в порт доставляются стройматериалы, а назад отправляется зерно. Такой способ позволяет снизить логистические затраты.

Вместе с тем в порту Мариуполя продолжают разгружать стройматериалы, прибывшие из Севастополя. Они будут использованы для дальнейшего строительства жилых домов.

Ранее Владимир Путин сообщил о рекордном урожае зерна в России в новейшей истории. По его словам, индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. в 2022 году собрали почти 158 миллионов тонн урожая.

