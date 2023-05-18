Путин заявил, что Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия

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Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, а по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, заявил Владимир Путин.

"Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия. <...> Я смотрел справочно: по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу – 101,6%, по рыбе – 153%, растительному маслу – 211%, сахару – 103,2%, приблизились к нужным ориентирам по овощам – 89,2%, по картофелю – 93,4%, по молоку – 85,7%", – приводит РИА Новости заявление Путина.

По его словам, российский агропромышленный комплекс показывает положительную динамику. Индекс сельхозпроизводства по итогам 2022 года составил 110,2%, отметил президент. Кроме того, в прошлом году собрали почти 158 миллионов тонн урожая.

Путин также заявил, что в этом году Россия планирует экспортировать около 55–60 миллионов тонн зерна. Как подчеркнул президент, РФ зарекомендовала себя как надежный и предсказуемый партнер.

Ранее в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на 2 месяца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть определенные продвижения в переговорах.

В частности, говоря о гарантиях для "Россельхозбанка", Песков сообщил, что прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT. Он также добавил о продолжении обсуждения вопроса поставки российского аммиака.