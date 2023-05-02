ЕК запретила ввоз украинского зерна в ряд стран Восточной Европы

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Еврокомиссия запретила ввоз украинского зерна в пять стран Восточной Европы на период с 2 мая по 5 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", – говорится в заявлении.

При этом транзит зерна через указанные страны по-прежнему разрешен. При необходимости после 5 июня ограничения могут быть продлены.

16 апреля Польша ввела временный запрет на импорт продовольствия с территории Украины до 30 июня 2023 года. Этому предшествовали протесты фермеров из-за падения цен на местную продукцию. Позже аналогичные решения приняли Венгрия и Словакия. О планах запретить импорт зерна с Украины заявляла и Болгария.

На днях стало известно, что ЕК согласовала ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины. При этом фермерам пострадавших от украинского продовольствия стран планировалось выделить 100 миллионов евро в качестве помощи.



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