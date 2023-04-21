Фермер заявил об уничтожении польских сел из-за украинского зерна – СМИ

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Польские власти слишком поздно приняли решение о запрете импорта украинского зерна. Такое мнение высказала обозреватель польского таблоида Fakt Анна Орловская.

В доказательство своей позиции она приводит историю одного польского фермера. Тот пожаловался что из-за дешевого, "загрязненного" украинского зерна не сможет продать сотни тонн своей продукции, оставшейся на складах.

По словам агрария, многие из его коллег не смогли продать свое зерно после того, как рынок заполонила сельхозпродукция из Украины. Тем же, кому сделать это все же удалось, пришлось серьезно снизить цены.

"Для села (невозможность продать продукцию. – Прим. ред.) это означает смерть, а смерть села – беды для города", – сказал фермер.

По его мнению, чтобы решить проблему, польские власти должны оставить местных сельхозпроизводителей в покое и позволить им нормально работать.

16 апреля Польша ввела временный запрет на импорт продовольствия с территории Украины до 30 июня 2023 года. Этому предшествовали протесты фермеров, которые были недовольны падением цен на местную продукцию в связи с отсутствием пошлин на украинскую продукцию.

Позже аналогичные решения приняли Венгрия и Словакия. 19 апреля о планах запретить импорт продовольствия с Украины объявила Болгария.

