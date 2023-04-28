Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт зерна с Украины в страны ЕС

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Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины. Договориться удалось с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией, уточнил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на своей странице в Twitter.

"Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции – пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, предоставление 100 миллионов евро помощи фермерам пяти пострадавших стран", – говорится в его публикации.

Домбровскис предупредил, что в перспективе могут быть предложены дополнительные ограничительные меры в отношении подсолнечного масла и других товаров. Кроме того, в Еврокомиссии инициировали проведение расследования, в рамках которого будет оценен ущерб производителям в Европе от ввоза этих продуктов.

Вице-председатель сделал акцент на том, что экспорт должен осуществляться по линиям солидарности – сухопутным и речным маршрутам.

В свою очередь, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter сообщила, что был одобрен транзит четырех типов зерна с Украины.

16 апреля Польша ввела временный запрет на импорт продовольствия с территории Украины до 30 июня 2023 года. Этому предшествовали протесты фермеров, которые были недовольны падением цен на местную продукцию в связи с отсутствием пошлин на украинскую продукцию.

Позже аналогичные решения приняли Венгрия и Словакия. 19 апреля о планах запретить импорт продовольствия с Украины объявила Болгария.



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