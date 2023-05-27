12:17Экономика
Россия увеличила поставки аграрной продукции в страны АТР на 10% в 2022 году
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Поставки аграрной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона возросли на 10% и показали значение в 8 миллиардов долларов в 2022 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Сергея Левина.
"В этом году рост экспорта также сохраняется и даже ускоряется. Наш объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 30%. Наши крупнейшие покупатели в АТР – Китай, Южная Корея, Япония и Вьетнам", – подчеркнул он.
По словам заместителя министра, Китай и Вьетнам начнут увеличивать импорт продовольствия в скором времени. Китай уже нарастил импорт почти в два раза за последние пять лет, заметил Левин.
Российский экспорт в Китай показывал двузначные темпы роста, а в прошлом году он увеличился почти втрое, указал он.
Дипломат добавил, что РФ вошла в двадцатку крупнейших экспортеров продукции в мире.
"Российский экспорт АПК вырос практически в 3,5 раза, что стало возможным благодаря реализации экспортно-ориентированной модели развития российского агропромышленного комплекса", – сказал он.
Ранее МИД РФ сообщил, что зерновой сделке может потребоваться альтернатива, если сельскохозяйственный экспорт России не будет разблокирован. В ведомстве отметили, что альтернативой смогут стать рекламируемые Евросоюзом "коридоры солидарности". По ним, как пояснили в МИД, в немалых количествах вывозится продукция Украины.
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