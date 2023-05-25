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25 мая, 22:40

Политика

Зерновой сделке потребуется альтернатива, если сельхозэкспорт РФ не разблокируют – МИД

Фото: 123RF/slavkosereda

Зерновой сделке может потребоваться альтернатива, если сельскохозяйственный экспорт России не будет разблокирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придется подыскивать альтернативы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что альтернативой смогут стать рекламируемые Евросоюзом "коридоры солидарности". По ним, как пояснили в МИД, в немалых количествах вывозится продукция Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT затрудняет возможность реализации договоренностей в рамках зерновой сделки. При этом, сообщил Песков, контакты по данному направлению будут продолжены, поскольку зерновую сделку продлили.

Новости часа: в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

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