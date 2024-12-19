Турэксперт Ансталь: Сочи – самое дорогое направление России на Новый год

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Одними из самых дорогих направлений России для отдыха на Новый год стали места, связанные с горнолыжным спортом. Например, Красная Поляна в Сочи, рассказала в беседе с News.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь.

По ее словам, в список самых дорогих также попадают Шерегеш и Алтай. Недешевым окажется и путешествие в Великий Устюг, где довольно высокие цены на проживание, а также города Золотого кольца, уточнила эксперт.

Среди зарубежных направлений, где отдых будет дорогим, Ансталь выделила Мальдивы и Кубу.

"На Новый год еще достаточно дорого улететь в Таиланд. Незаоблачные цены устанавливают Египет и Турция, но опять же тут все будет зависеть от выбора отеля", – добавила тревел-блогер.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентства Алексан Мкртчян сообщил, что новогоднюю поездку еще можно забронировать, поскольку места для проживания остались. По его мнению, россияне могут поехать во Владимир, Суздаль, Санкт-Петербург и Калининград. Также места есть в Красной поляне и Шерегеше, однако вопрос в стоимости, указал он и уточнил, что проживание в отелях на новогодние праздники уже сильно подорожало.