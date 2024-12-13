Турэксперт Мкртчян назвал способ сэкономить на позднем бронировании к Новому году

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Владимир, Суздаль, Санкт-Петербург, Калининград, Шерегеш и Красная Поляна – самые популярные варианты среди тех, кто планирует новогоднюю поездку в последний момент. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он отметил, что в целом новогоднюю поездку запланировать еще можно: места для проживания остались.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Можно поехать во Владимир, Суздаль, Санкт-Петербург, Калининград. Естественно, есть места в нашей любимой Красной Поляне, в Шерегеше. Вопрос только в стоимости.

Эксперт предупредил, что проживание в отелях в новогодние праздники уже сильно подорожало.

"Если мы говорим о горнолыжных курортах, то все это люди начали покупать еще в июне – июле по низким ценам. В июне номер в Красной Поляне на 2 января можно было купить за 12 тысяч рублей в сутки. Сейчас этот же номер тоже на 2 января стоит 24 тысячи. То есть подорожал на 100%", – указал эксперт.

Однако бюджетные варианты все равно можно найти.

"Например, можно проживать не в гостиницах, а в апартаментах и не возле подъемника, если мы говорим о горнолыжных турах. Если вы живете возле подъемника, в 100 метрах от него, то никакого бюджетного проживания нигде в России не найти. Но в 800 метрах или километре от подъемника можно найти что-то в 3–4 раза дешевле", – посоветовал Мкртчян.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Например, многие едут не в саму Красную Поляну, где дорого, а в Адлер, то живут у побережья. То, что стоит в горах, скажем, 30 тысяч рублей в сутки, в Адлере зимой стоит примерно 3 тысячи, в 10 раз дешевле. И люди просто каждый день едут 40 минут – час в горы и катаются на лыжах.

Ранее в Москве прошла церемония вручения третьей национальной премии "Горы России". По ее результатам "Эльбрус" стал лучшим горнолыжным курортом. Курорт "Манжерок" победил в номинациях "Лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха" и "Лучший в России горнолыжный отель". В свою очередь, "Красная Поляна" была названа самым событийным горнолыжным курортом в России, а "Большой Вудъявр" признали лучшим в России горнолыжным курортом в черте города.