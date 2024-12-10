РФ включила еще 11 стран в перечень для получения единой электронной визы

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Россия включила еще 11 стран в перечень для получения единой электронной визы. Об этом заявил МИД РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, в список внесены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркмения и Эсватини.

Таким образом, теперь в указанный перечень входят 64 страны.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ заявили, что Россия может увеличить длительность пребывания иностранных туристов по электронной визе. По словам директора АТОР Майи Ломадзе, электронная виза существенно упрощает въезд на территорию РФ. Эксперт подчеркнула, что туристический бизнес готов к развитию и мобильно формирует необходимый туристический продукт.

