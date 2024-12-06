Безвизовый режим между РФ и Мьянмой может появиться в 2025 году

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Безвизовый режим между Россией и Мьянмой может быть запущен уже в 2025 году. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Заканчивается консультация между МИД двух стран", – цитирует его ТАСС.

Процесс, по его словам, может быть завершен в начале следующего года, что закончится подписанием соглашения.

В это же время россияне могут посещать Сербию без визы, это сохранится и в будущем, отмечал сербский вице-премьер Александр Вулин. Он добавлял, что в Белграде всегда рады россиянам, так как здесь любят Россию, братскую для Сербии страну.

